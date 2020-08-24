В Париже футбольные фанаты устроили беспорядки после финала Лиги чемпионов (видео) [ Редактировать ]
В Париже футбольные болельщики устроили беспорядки после проигрыша "ПСЖ" в финале Лиге чемпионов. Задержаны по меньшей мере 148 человек, сообщает Префектура полиции Парижа.
Беспорядки начались после того, как в Лиссабоне завершился финал Лиги чемпионов, в котором парижский "ПСЖ" проиграл немецкой "Баварии" со счетом 0:1. Гол во втором тайме забил воспитанник "ПСЖ" Кингсли Коман.
Arco do Triunfo, Paris.— Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 23, 2020
Eu não consigo entender minimamente o motivo disso tudo. O clube fez uma boa campanha e um papel digno contra um rival superior. Nem sei contra quem vai destinada a revolta pic.twitter.com/Z0FF49bVED
Болельщики парижского клуба наблюдали за игрой на экранах, установленных на стадионе "Парк де Пренс". После они стали жечь файеры, громить близлежащие магазины и автомобили.
Mais imagens: torcedores saqueando a loja da Nike na Champs Elysees.— Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 23, 2020
Notícias de carros incendiados e dezenas de detidos pic.twitter.com/MNUZqjcAPO
Беспорядки продолжились на Елисейских полях. Полиция применила против болельщиков слезоточивый газ. "К 03:00 (04:00 по киевскому времени - ред.) силы правопорядка предварительно задержали 83 человека", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Magasins pillés, voitures brulées... Malgré la présence de 3000 policiers, les scènes de violences se sont multipliées après la défaite du #PSG 👇 #PSGBayern pic.twitter.com/o71T4m8KWG— Yahoo Actualités (@YahooActuFR) August 24, 2020
Ранее сообщалось, что Луческу дебютировал в "Динамо" с победой, ультрас "поздравили" его с трубун.
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