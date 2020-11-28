В Киеве напали на журналистку в прямом эфире (видео) [ Редактировать ]
В Киеве во время освещения событий на церемонии памяти жертв Голодомора неизвестный мужчина напал на журналистку телеканала Newsone Виолетту Товкес.
Нападение произошло в прямом эфире. Корреспондентка рассказывала о мероприятиях по случаю Дня памяти жертв Голодомора. К ней подошел парень в капюшоне и маске, вырвал и разбил об землю микрофон, выбил из рук поминальную свечу.
При этом он толкал девушку и о чем-то ей кричал. За нее начал заступаться какой-то мужчина, но агрессор скрылся среди людей до появления полиции.
После происшествия корреспондентка показала разбитый микрофон и заявила, что намерена обратиться в полицию.
Позже Товекс сообщила, что в момент нападения на территории мемориала жертвам Голодомора находился премьер-министр Денис Шмыгаль, экс-президент Петр Порошенко и народные депутаты.
Момент атаки - с 0:52.
Ранее сообщалось, что в Киеве вооруженный мужчина угрожал журналистам.
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