Известная светская львица Пэрис Хилтон ошарашила поклонников заявлением. Так, звезда призналась, что наконец нашла любимого человека и уже приняла его предложение руки и сердца. Об этом знаменитость заявила в своем Instagram.

Молодые люди пробыли в отношениях чуть больше года. 13 февраля ее избранник сделал предложение выйти замуж, и только в свой день рождения Пэрис поделилась трогательным видео с помолвки.

"Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете это, вы это чувствуете. Мой любимый и я были вместе с нашего первого свидания, и по случаю моего дня рождения он устроил поездку в тропический рай. Когда мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня к маленькой хижине, украшенной цветами, и опустился на одно колено. Я сказала "да", "да навсегда". Нет никого другого, с кем бы я хотела провести всю жизнь", - написала Пэрис.

Как ранее сообщалось, американская телевизионная звезда Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст на грани разрушения отношений. В СМИ появилась информация о разводе звездной пары.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

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