Американская телевизионная звезда Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст на грани разрушения отношений. В СМИ появилась информация о разводе звездной пары. Об этом сообщает издание Page Six.

Пара начала встречаться в 2012 году, а уже через два года они поженились. Свадьбу знаменитости сыграли в Италии. С тех пор у звездной пары родилось четверо детей. Но даже они не помогли селебрити сохранить брак.

Инсайдеры уверяют, что Ким уже давно наняла адвоката по бракоразводным делам Лору Вассер и перестала носить обручальное кольцо: не исключено, что сама Кардашьян и стала инициатором этого развода.

Ким уговорила Канье жить раздельно и спокойно уладить все дела, чтобы разойтись и развестись. Она серьезно относится к учебе на адвоката, к своей кампании по тюремной реформе. Тем временем Канье все говорит о том, чтобы баллотироваться в президенты и произносит другие сумасшедшие вещи, от которых Ким просто устала, - рассказывают инсайдеры со стороны девушки.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян устроила скандальную вечеринку на острове. На "пати" социальная дистанция сменилась танцами, ездой на велосипеде и плаванием с китами.

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