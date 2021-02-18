Отравление учениц в Боярке: директора лицея отстранили [ Редактировать ]
Городской совет Боярки назначил служебное расследование в отношении директора лицея, где отравились две девушки. Ее отстранили от должности.
Об этом сообщил мэр Боярки Александр Зарубин.
Городской совет издал распоряжение о проведении служебного расследования и отстранения от исполнения полномочий по должности директора лицея Светланы Сушко.
"Вчера Боярскую общественность всколыхнула страшная весть о трагическом событии, произошедшем в Боярском академическом лицее "Гармония", и привела к смерти ребенку. Городской совет с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям администрации учреждения относительно возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, проводит ряд мероприятий", - написал мэр Города.
Как отмечается в документе, служебное расследование будет проводиться до 17 марта (с возможностью дальнейшего продления).
Ранее сообщалось, что в Киеве девочка выпрыгнула с 14 этажа и погибла на месте.
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