В понедельник, 15 февраля, в Киеве 13-летняя девочка упала с балкона своей квартиры на 14-м этаже многоэтажного дома. Несовершеннолетняя погибла на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Трагедия произошла на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы.

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На место оперативно прибыли полиция и медики. Однако врачи лишь констатировали смерть ребенка. Девочка скончалась на месте от многочисленных травм.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины данного происшествия.

Ранее сообщалось, что мать выбросила ребенка из окна восьмого этажа. Мальчику всего 3 года. Пострадавшего срочно госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".

Также мы писали о том, что в Одессе мужчина выжил после прыжка с 8 этажа. По некоторым данным пострадавший хотел совершить суицид из-за проблем в бизнесе, по другим - это произошло случайно.

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