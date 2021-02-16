В Киеве девочка выпала с 14 этажа и погибла на месте [ Редактировать ]
В понедельник, 15 февраля, в Киеве 13-летняя девочка упала с балкона своей квартиры на 14-м этаже многоэтажного дома. Несовершеннолетняя погибла на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.
Трагедия произошла на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы.
На место оперативно прибыли полиция и медики. Однако врачи лишь констатировали смерть ребенка. Девочка скончалась на месте от многочисленных травм.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины данного происшествия.
Ранее сообщалось, что мать выбросила ребенка из окна восьмого этажа. Мальчику всего 3 года. Пострадавшего срочно госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".
Также мы писали о том, что в Одессе мужчина выжил после прыжка с 8 этажа. По некоторым данным пострадавший хотел совершить суицид из-за проблем в бизнесе, по другим - это произошло случайно.
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