Отравление двух девочек, произошедшее сегодня, 16 февраля, в академическом лицее Боярки, может быть связано с опасными "играми", которые распространяются в интернете. Об этом заявил в Facebook уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными "играми", которые распространяются в Интернете. Опасность в Интернете больше, чем кажется. Дети могут не понимать последствий своих действий, могут считать развлечением то, что приводит к катастрофическим последствиям.

Детский омбудсмен призвал родителей напомнить детям о важных правилах пользования Всемирной паутиной:

не общаться с незнакомцами;

не повторять действия, которые предлагаются в сети;

пояснить, что "развлечения" онлайн несут опасные, а порой - необратимые последствия в реальной жизни.

В полиции Киевской области сообщили, что на переменке две семиклассницы 12 и 13 лет сходили в аптеку, где купили таблетки "Дротаверин". Вернулись в школу и приняли по 40 штук в туалете. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.

Медики скорой помощи, прибывшие на вызов, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медицинское учреждение. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. Сейчас полицейские установили провизоров, которые признались в том, что продали лекарственный препарат детям.

Поскольку "Дротаверин" является аналогом препарата "Но-шпа" и отпускается без рецепта, следователи направили письмо в Государственную лекарственную службу Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям.

Ранее сообщалось, что в Киеве девочка выпрыгнула с 14 этажа и погибла на месте.