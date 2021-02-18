Коронавирус в Украине: число жертв увеличивается [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, по состоянию на 17 февраля, выявили 6 237 новых случаев коронавирусной болезни.
В частности заболели 413 детей и 276 медработников.
Также за прошедшие сутки 163 человек умерли, 5 225 человек выздоровели.
Сделано 28 941 ПЦР-тестов, 15 056 ИФА-тестов и 20 691 экспресс-тестов на антиген.
Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Киеве (513), Закарпатской (500) и Житомирской (328) областях.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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