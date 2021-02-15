Член международной группы экспертов, направленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Китай для изучения происхождения коронавируса Питер Дасзак заявил, что, вероятно, новый вирус имеет животное происхождение.

Дасзак сообщил, что данные, полученные им и его коллегами, указывают на то, что коронавирус впервые появился у животных на территории Китая или Юго-Восточной Азии. Эту версию считают наиболее вероятной как китайские, так и международные специалисты.

Теорию о том, что вирус был создан в лаборатории, эксперты отвергли как "не заслуживающую дальнейшего изучения".

Дасзак отметил, что что неоднократно посещал в Китае фермы с одомашненными дикими животными. На многих подобных фермах содержатся сразу несколько видов диких животных, таких, как солнечные барсуки, виверровые и енотовые собаки.

По мнению Дасзака, они могли заразиться коронавирусом от летучих мышей. Впоследствии вирус мог передаться работникам ферм или попасть на рынок в Ухане вместе с живыми или уже забитыми животными с ферм.

Эксперт ВОЗ также добавил, что у их команды не было возможности получить личные данные некоторых пациентов, которые перенесли коронавирус, или встретиться с этими людьми.

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