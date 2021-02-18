Избивала детей на приеме: скандальному стоматологу из Ривне сообщили о подозрении [ Редактировать ]
В четверг, 18 февраля, стоматологу из Ривне, которая била детей, сообщили о подозрении. Об этом заявили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Известно как минимум о трех пострадавших детях с лета 2020 года. В соцсетях видео быстро распространилось и стало скандальным, вызвав "море" возмущения у пользователей.
Ей сообщили о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений и побоев малолетним пациентам (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 126 УК Украины).
На момент сообщения о подозрении ее местонахождение неизвестно: врача нет ни по месту жительства, ни по месту работы. Поэтому сообщение о подозрении вручили отцу (как близкому родственнику).
Как выяснилось, женщина вызывала у детей страх и психологические страдания, а также наносила детям физическую боль. Кроме того, в феврале 2021 врач нанесла ребенку ссадины на шее и синяки на плечах.
В СМИ сообщают, что речь идет о детском стоматологе 29-летней Инне Кравчук, которая пряталась от полиции. Ранее в сети было опубликовано видео с камер наблюдения, установленных в кабинете врача.
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