Против скандального детского стоматолога из Ривне, которую обвинили в избиении детей во время приема, уже открыто пять уголовных дел. Об этом заявили в пресс-службе полиции области.

Кроме двух заявлений, о которых сообщалось ранее, в полицию обратились еще трое родителей.

Так, 12 февраля в полицию поступило письменное заявление 28-летнего жителя Ривне, который сообщил, что во время визита к стоматологу в августе прошлого года врач нанесла его трехлетней дочери телесные повреждения и психологическую травму. Аналогичное обращение поступило 15 февраля и от другого 28-летнего жителя города. Мужчина отметил, что его сын получил телесные повреждения во время приема у стоматолога в июне прошлого года.

Кроме того, на днях с письменным заявлением обратилась 28-летняя жительница Ривненского района. Она сообщила, что полгода назад детский стоматолог в частной клинике на улице Пушкина нанесла телесные повреждения ее шестилетней дочери.

"Двое заявителей обратились сразу в полицию, поскольку на видео, опубликованное в соцсетях, они узнали своих детей. Сведения по трем указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям об умышленном легком телесном повреждении", - сообщили правоохранители.

Там также добавили, что сейчас горе-стоматолог врачебную деятельность не ведет. Отмечается, что женщина свою вину не признает и уверяет, что телесные повреждения никому не наносила. Сейчас на какую-либо связь она не выходит, а ее адвокат показаний от имени клиентки пока не дает.

По словам полиции, во время первоначального общения с врачом последняя свою вину не признавала и уверяла, что телесные повреждения никому не наносила.

Впрочем, пока на какую-либо связь женщина не получается, а адвокат, который сообщил, что представляет ее интересы, комментариев от имени клиентки пока не дает. Объявили ли женщину в розыск, правоохранители не сообщают.

Ранее мы сообщали о том, что горе-стоматолог изводила детей пытками на приемах.