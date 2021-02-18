На территории горнолыжного курорта Буковель в период с 22 по 28 февраля будет запрещена работа всех заведений общественного питания. Как сообщает "Укринформ", об этом заявил начальник Госпродпотребслужбы Ивано-Франковской области Николай Сендецкий.

Закрыть кафе и рестораны (кроме работы на вынос) на Прикарпатье постановила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за вспышки числа заболевших COVID-19.

В нашу компетенцию входит контроль за заведениями питания. Они не должны были работать во время локдауну и, аналогично, не имеют работать с 22 по 28 февраля. Ношение масок на улице, рядом с подъемниками, соблюдение дистанции - компетенция полиции.

За соблюдением карантина в Буковеле будут следить дополнительные группы инспекторов, которые будут ежедневно проверять кафе и рестораны. Заведения общепита главного горнолыжного курорта страны смогут работать только на вынос.

В Госпродпотребслужбе объяснили, что если в стоимость проживания в отеле входит завтрак, то это не будет считаться нарушением. Обед и ужин постояльцам отелей должны доставлять в номер или на вынос.

Из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковской области (799 новых случаев за последние сутки) на ее территории с 22 февраля запрещено проводить любые массовые мероприятия, будут закрыты кинотеатры, театры, ночные клубы и другие развлекательные заведения.

Напомним, что 16 февраля "Укрзализныця" объявила о запуске дополнительного поезда на горнолыжные курорты Карпат.