Со следующей недели "Укрзализныця" запустит дополнительный поезд из Киева в Черновцы. Билеты на него уже появились в продаже, сообщает пресс-служба компании.

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Поезд №249/250 будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09. В Черновцы он прибывает в 8:15 на следующий после отправления день.

Из Черновцов поезд будет следовать 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15, прибытие в Киев в 12:30.

Стоимость билетов составит 1260,75 гривен (люкс), 367,17 грн (купе) и 226,79 грн (плацкарт).

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" презентовала карантинный VIP-вагон. Внешне он ничем не отличается от обычного, однако в середине - настоящее барокко: ценное дерево, мозаика и даже позолота. Также в нем есть холодильник, ванна, микроволновая печь и электроплитка.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" упростит посадку пассажиров в вагон. При этом провоз багажа в поездах "Укрзализныци" будут контролировать сильнее.

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