Во вторник, 16 февраля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко из-за ситуации с коронавирусом и переполненных больниц срочно выехал в Ивано-Франковскую область. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по результатам селекторного совещания.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этой области на сегодня чрезвычайно высокий уровень заболеваемости, а во многих городах заполнены более 90% койко-мест в больницах.

В Ивано-Франковской области - один из крупнейших уровней заболеваемости на 100 000 населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек - в среднем 73%. За минувшие сутки заболел 621 человек. При этом в области 9 339 активных больных, больше, чем в городе Киеве.

Он добавил, что 16 февраля пройдет заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. В область срочно выехал Виктор Ляшко.

Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставка пациентов скорыми в другие области, где есть свободные места, особенно затруднено, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных кроватей в области.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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