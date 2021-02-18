Членство в ЕС: Зеленский назвал дедлайн [ Редактировать ]
В четверг, 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания по стратегии европейской и евроатлантической интеграции заявил, что вступление Украины в Европейский союз перестало быть гипотетическим и должно решиться до конца десятилетия.
Так, обсуждались вопросы выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, ее обновления, а также интеграции в рынки ЕС и Единое цифровой рынок Евросоюза.
Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском союзе перестало быть гипотетическим - это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия.
Речь шла и о формировании и продвижение положительного имиджа Украины в мире.
Украина - авторитетный и ответственный член международного сообщества, вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам.
Отметим, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что его ведомство также будет заниматься защитой прав и интересов Украины за рубежом, сохранением национальной идентичности, обеспечением внешнеэкономических интересов государства средствами экономической дипломатии.
Также обсуждалось обеспечение международной поддержки Украины в восстановлении территориальной целостности.
Также сообщалось, что Зеленский из-за гибели военных на Донбассе принял важное решение. Президент выразил соболезнования родным и близким бойцов, а также добавил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.
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