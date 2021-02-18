В четверг, 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания по стратегии европейской и евроатлантической интеграции заявил, что вступление Украины в Европейский союз перестало быть гипотетическим и должно решиться до конца десятилетия.

Так, обсуждались вопросы выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, ее обновления, а также интеграции в рынки ЕС и Единое цифровой рынок Евросоюза.

Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском союзе перестало быть гипотетическим - это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия.

Речь шла и о формировании и продвижение положительного имиджа Украины в мире.

Украина - авторитетный и ответственный член международного сообщества, вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам.

Отметим, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что его ведомство также будет заниматься защитой прав и интересов Украины за рубежом, сохранением национальной идентичности, обеспечением внешнеэкономических интересов государства средствами экономической дипломатии.

Также обсуждалось обеспечение международной поддержки Украины в восстановлении территориальной целостности.

Также сообщалось, что Зеленский из-за гибели военных на Донбассе принял важное решение. Президент выразил соболезнования родным и близким бойцов, а также добавил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.