Максим Степанов пояснив причину затримки вакцинації [ Редактировать ]
Затримка з вакцинацією в Україні виникла через бюрократію з боку постачальника препаратів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За договором із компанією - першу партію препарату "Пфайзер" мали доставити до середини лютого. Утім, щось пішло не так.
А керівник програм із охорони здоров'я ЮНІСЕФ України Андрій Славуцький заявив: документи досі на етапі узгодження.
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