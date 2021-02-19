Затримка з вакцинацією в Україні виникла через бюрократію

Затримка з вакцинацією в Україні виникла через бюрократію з боку постачальника препаратів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За договором із компанією - першу партію препарату "Пфайзер" мали доставити до середини лютого. Утім, щось пішло не так.

А керівник програм із охорони здоров'я ЮНІСЕФ України Андрій Славуцький заявив: документи досі на етапі узгодження.