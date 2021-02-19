Штрафы для водителей и пешеходов повысят: кого и на сколько будут наказывать

Во вторник, 16 февраля, Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении законопроект № 2695, которым предлагается ужесточить ответственность за нарушения правил дорожного движения