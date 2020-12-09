Палата представителей Конгресса США во вторник, 8 декабря, одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который начинается 1 октября. Об этом сообщает The Washington Post

Документ общим объемом свыше $740 млрд предусматривает выделение на нужды Пентагона $635,5 млрд, на программы в области национальной безопасности по линии министерства энергетики - $26,6 млрд, на проведение операций за рубежом - $69 млрд.

Оборонный бюджет включает расширение санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также обязательные рестрикции в отношении Турции из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Кроме того, предполагается выделение $250 млн на военную помощь Украине. Деньги выделят "в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам".

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Летом Палата представителей, а затем Сенат одобрили свои версии проекта оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Согласованный документ американские законодатели представили на прошлой неделе. Вскоре его рассмотрит Сенат США - верхняя палата Конгресса.

В случае утверждения он поступит на подпись президенту. Президент США Дональд Трамп пообещал наложить на него вето.

Ранее сообщалось, что Джо Байден выбрал кандидата на пост главы Пентагона.