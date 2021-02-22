В понедельник, 22 февраля, Украина завершила переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Максим Степанов.

Так, в страну поступит 15 млн доз.

Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax.

По его словам, Украине подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя, должны еще подписать договор.

Общий объем вакцин NovaVax, который мы ожидаем в Украине, на сегодня составляет 15 млн. Напомню, что поставки вакцины NovaVax запланированы начиная с июля 2021.

Ранее сообщшалось, что Украина получит индийскую вакцину от коронавируса CoviShield. Министр здравоохранения Максим Степанов показал, как Индия отправляет в Украину вакцину от COVID-19 AstraZeneca в количестве 500 тысяч доз.

Читайте также, Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax. Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии. Однако, для того, чтобы вакцину AstraZeneca разрешили использовать в Украине, необходимо было, чтобы ее одобрила Всемирная организация здравоохранения.

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