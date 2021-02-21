Сербия получила первую партию вакцины AstraZeneca - это 150 000 доз вакцины в дополнение к трем другим вакцинам от коронавируса, которые уже используются в стране. Об этом сообщает АР.

Чтобы встретить прибывшие из Индии вакцины AstraZeneca прибыл в аэропорт президент страны Александр Вучич лично.

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Стоит отметить, в Сербии более 1 миллиона человек уже вакцинированы, что является одним из наибольших результатов в Европе.

Важно, что большая часть население получила китайские вакцины Sinopharm, также людей вакцинировали "Pfizer-BioNTech" и российской вакциной "Спутник V".

Напомним, в Черногории 21 февраля началась массовая вакцинация населения против COVID-19 российской вакциной "Спутник V", которую Сербии решила подарить Черногории - это 4000 доз.

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Как ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax. Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии. Однако, для того, чтобы вакцину AstraZeneca разрешили использовать в Украине, необходимо было, чтобы ее одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Также мы писали о том, что Степанов назвал новые сроки вакцинации в Украине. Первую дозу вакцины получат медицинские работники.

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