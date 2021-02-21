Степанов объяснил, почему вакцина прибудет в Украину только через несколько дней

Министр здравоохранения Максим Степанов показал, как Индия отправляет в Украину вакцину от COVID-19 AstraZeneca в количестве 500 тысяч доз.

Как рассказал Степанов в Facebook, он лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. По его словам, в Украину едут 500 тыс. доз вакцины, а по прибытии будут распределены между регионами согласно плану.

"Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в ​​Стамбуле, и уже на днях вакцина прибудет в Украину. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин", – написал Степанов.

Глава экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка, сообщил, что поставка в Украину вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca, ожидается до 22 февраля.

"У нас в бюджете есть программа, связанная с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд грн. Это значит, что деньги поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины", - продолжил Литовка.

Глава экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики МОЗ также добавил, что профильное ведомство не может влиять на сроки поставки вакцины в Украину, но компания-производитель обещала поступление препарата в период с 18 по 25 февраля.

Вакцина AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии.

Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax. Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии. Однако, для того, чтобы вакцину AstraZeneca разрешили использовать в Украине, необходимо было, чтобы ее одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Также мы писали о том, что Степанов назвал новые сроки вакцинации в Украине. Первую дозу вакцины получат медицинские работники.

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