ВОЗ выплатит компенсации за побочные эффекты от COVID-вакцин [ Редактировать ]
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала механизм выплаты компенсаций за побочные эффекты от применения вакцин против коронавируса. Компенсацию будут выплачивать гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.
"Предоставляя единовременную компенсацию без обвинения при полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX направлена на значительное сокращение необходимости обращения в суды, которые являются потенциально длительным и дорогостоящим процессом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие от вакцины смогут подавать свои заявки через специальный сайт, который планируют запустить к концу марта. Программа будет действовать минимум до 30 июня 2022 года.
В издании отмечается, что страны, которые самостоятельно финансируют свои закупки вакцины от COVID-19, также планируют ввести программы ответственности.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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