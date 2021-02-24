Он полностью признал свою вину и заявил, что не будет подавать апелляцию в вышестоящие органы/ фото: Detector media

На Мальте суд приговорил к 15 годам тюремного заключения одного из четырех причастных к убийству журналистки-расследователя Дафны Каруаны Галиции.

Обвиняемый Винсент Мускат, помимо срока заключения, обязан выплатить также компенсацию в размере 43 тысяч евро в счет всех судебных расходов. Он полностью признал свою вину и заявил, что не будет подавать апелляцию в вышестоящие органы.

Отмечается, что Мускат договорился со следствием о смягчении своего наказания в обмен на то, что он расскажет о других причастных к жуткому преступлению. В ходе проведенной спецоперации правоохранителям удалось задержать братьев Адриана и Роберта Агиуса, а также их сообщника Джейми Веллу, которым предъявили обвинение в установке взрывного устройства в авто Галиции.

Напомним, на Мальте неизвестные взорвали автомобиль журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая была автором расследований коррупции в рамках проекта Panama Papers. Транспортное средство с журналисткой внутри влетело на воздух во время движения.

Кроме того, в столице Мальты Валлетте прошла акция протеста возле здания суда с требованиями расследовать убийство журналистки Дафны Каруаны Галиции. К митингующим присоединились журналисты, блогеры и члены Сети гражданского общества.

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