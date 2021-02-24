Кабинет министров Украины разрешил украинцам после 14 лет менять отчество.

Постановление принято на заседании правительства 24 февраля.

Раньше это можно было осуществить в случае изменения собственного имени отцом ребенка или в случае исключения сведений о нем, как об отце.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2450. Тогда за проект проголосовали 259 народных депутатов.

Ранее мы сообщали, что украинцам хотят запретить жаловаться на президента и Раду. Это предусматривает законопроект №5019. Документ определяет четкий перечень государственных органов, деятельность которых не может быть предметом индивидуальной жалобы к Уполномоченному.

Также предлагают запретить жалобы на судей Конституционного суда Украины и судей других судов.