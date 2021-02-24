Кабмин разрешил менять отчество с 14 лет [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины разрешил украинцам после 14 лет менять отчество.
Постановление принято на заседании правительства 24 февраля.
Раньше это можно было осуществить в случае изменения собственного имени отцом ребенка или в случае исключения сведений о нем, как об отце.
Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2450. Тогда за проект проголосовали 259 народных депутатов.
Ранее мы сообщали, что украинцам хотят запретить жаловаться на президента и Раду. Это предусматривает законопроект №5019. Документ определяет четкий перечень государственных органов, деятельность которых не может быть предметом индивидуальной жалобы к Уполномоченному.
Также предлагают запретить жалобы на судей Конституционного суда Украины и судей других судов.
по теме
Максима Степанова чекали на годину запитань до уряду аби дізнатися, чому обіцяна масова вакцинація затримується. Як обранці відреагували на відсутність очільника МОЗ?
Багато людей наполегливо шукають "легкі шляхи" отримання водійських прав, не задумуючись про відповідальність і наслідки
Багато людей наполегливо шукають "легкі шляхи" отримання водійських прав, не задумуючись про відповідальність і наслідки
Во вторник, 9 февраля, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сделал заявление
Обмеження продовжать до 30 квітня і ця дата не кінцева, - попереджає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль