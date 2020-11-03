В Украине разрешили менять отчество с 14 лет. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2450. За проект проголосовали 259 народных депутатов, сообщает "РБК-Украина".

Ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.

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Закон устанавливает, что:

изменить отчество можно будет лицам с 16 лет;

изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;

если над 14-летним ребенком установлена ​​опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможно с согласия опекуна;

если один из родителей будет против изменения отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд; при этом при разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.

Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали законопроект для восстановления е-декларирования.