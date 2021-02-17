Верховной Раде предлагают запретить украинцам жаловаться Уполномоченному Рады по правам человека на деятельность президента, парламента и Кабинета министров. Это предусматривает законопроект №5019, сообщается на сайте Рады.

Документ определяет четкий перечень государственных органов, деятельность которых не может быть предметом индивидуальной жалобы к Уполномоченному. Также предлагают запретить жалобы на судей Конституционного суда Украины и судей других судов.

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Кроме того, законопроект предлагает изменить требования к кандидату на должность омбудсмена. Его возраст хотят снизить до 35 лет, а также предусмотреть, что кандидат на должность должен обладать высокими моральными качествами и опытом правозащитной деятельности не менее 5 лет.

Авторы документа также предлагают голосовать за избрание Уполномоченного на пленарном заседании Рады бюллетенями для тайного голосования.

Также предлагается, чтобы по результатам открытого по жалобе производства омбудсмен или его представитель могли внести предписание об устранении нарушения прав и свобод, которое имеет обязательный характер.

Проект закона уже рассмотрел комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

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