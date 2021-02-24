Календарь православных праздников на март 2021 [ Редактировать ]
Фото: Андреевская церковь / kiev.zagranitsa.com
В марте 2021 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.
Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.
Православные праздники в марте 2021 года:
- С 1 по 7 марта - Мясопустная седмица в 2021 году.
- 6 марта - Вселенская мясопустная, поминальная, родительская суббота в 2021 году.
- 7 марта - Неделя о страшном суде (мясопустная) в 2021 году.
- С 8 по 14 марта - Масленица в 2021 году (сырная седмица). Сплошная седмица, без мяса.
- 14 марта - Прощеное воскресенье в 2021 году (последний день Масленицы).
- 14 марта - Заговенье нa Великий пост в 2021 году. Неделя сыропустная в 2021 году. Воспоминание Адамова изгнания.
- 14 марта - День памяти преподобной мученицы Евдокии и мучеников Нестора и Тривимия.
- С 15 марта по 1 мая - Великий пост в 2021 году.
- 22 марта - Праздник 40 мучеников Севастийских.
- 22 марта - Начинается 2-я седмица Великого поста в 2021 году.
- 27 марта - Родительская Суббота в 2021 году. Поминовение усопших.
- 27 марта 2021 года - Празднование Феодоровской икoны Божией Матери.
- 30 марта - День памяти преподобного Алексия, человека Божия.
Посты в марте 2021 года:
- Многодневный пост в марте 2020 - с 2 марта начало Великого поста - самого длинного поста в современной православной церкви.
- Однодневные посты - нет.
- Недели в которых нет поста: Масленица с 24 февраля по 1 марта.
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