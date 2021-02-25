В среду, 24 февраля, Кабинет министров Украины на заседании одобрил законопроект про урегулирование нестандартных форм трудовых отношений.

В Минэкономики отметили, что сейчас оформление работы происходит в основном по гражданско-правовым договорам, а лица, выполняющие такие работы, лишены прав и гарантий, установленных трудовым законодательством.

"Предложенный законопроект создает удобный механизм легализации труда фрилансеров, что будет способствовать усилению их социально-трудовой защиты и сохранит мобильность работников", - отметил замминистра экономики Игорь Дядюра.

Документ предлагает введение новой особой формы трудового договора - трудового договора с нефиксированным рабочим временем. Отмечается, что стороны договора смогут определять необходимость и время привлечения работника к задачам, объем работы и режим ее выполнения. При этом оплата труда происходит исключительно за то время, когда работа фактически выполняется.

Отмечается, что, согласно такому договору, работник получит все права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. В том числе речь идет о надлежащем режиме работы, времени отдыха, порядке принятия на работу и увольнения, а также - выплате зарплаты.

Также законопроект предусматривает гарантированное минимальное количество оплачиваемых часов в месяц.

Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил менять отчество с 14 лет.