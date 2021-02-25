В Украине узаконят фриланс и "удаленку" [ Редактировать ]
В среду, 24 февраля, Кабинет министров Украины на заседании одобрил законопроект про урегулирование нестандартных форм трудовых отношений.
В Минэкономики отметили, что сейчас оформление работы происходит в основном по гражданско-правовым договорам, а лица, выполняющие такие работы, лишены прав и гарантий, установленных трудовым законодательством.
"Предложенный законопроект создает удобный механизм легализации труда фрилансеров, что будет способствовать усилению их социально-трудовой защиты и сохранит мобильность работников", - отметил замминистра экономики Игорь Дядюра.
Документ предлагает введение новой особой формы трудового договора - трудового договора с нефиксированным рабочим временем. Отмечается, что стороны договора смогут определять необходимость и время привлечения работника к задачам, объем работы и режим ее выполнения. При этом оплата труда происходит исключительно за то время, когда работа фактически выполняется.
Отмечается, что, согласно такому договору, работник получит все права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. В том числе речь идет о надлежащем режиме работы, времени отдыха, порядке принятия на работу и увольнения, а также - выплате зарплаты.
Также законопроект предусматривает гарантированное минимальное количество оплачиваемых часов в месяц.
Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил менять отчество с 14 лет.
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