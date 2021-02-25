Вакцинация от коронавируса стартовала еще в двух областях [ Редактировать ]
В Запорожской и Сумской областях началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Сумской облгосадминистрации.
В Запорожье иммунизацию вакциной AstraZeneca первым прошел доктор-анестезиолог Ярослав Наговский. Кроме него препарат получили члены мобильной бригады. По региону будет работать одна бригада, при этом, на первом этапе планируется привить 5 тысяч человек, 1300 из которых - медработники.
Отмечается, что в Сумской области спасительный препарат получил врач-анестезиолог Дмитрий Билоборов. Известно, что, в общей сложности, в области собираются вакцинировать 2700 жителей. Вторые дозы будут колоть через 28 дней - месяц. Запорожской области выделили 24 тысячи доз препарата, а Сумской - 14 700.
Читайте также, в Киевской области первой вакцинировали врача-инфекциониста из Броваров. Заместитель председателя Киевской ОГА Татьяна Щербак считает, что первую волну вакцинации в столичном регионе планируют завершить уже через две-три недели.
Кроме того, вакцинация от коронавируса началась в Киеве 25 февраля 2021 года. Заведующего отделением Александровской клинической больницы Алексея Куценко первого вакцинировали.
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