В четверг, 25 февраля, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о результатах проверки украинских образцов на наличие новых штаммов коронавируса. Об этом говорится в видео, опубликованном министром на странице в Facebook.

Проверку образцов делала лаборатория в немецкой клинике "Шарите".

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Результаты проверки 48 украинских образцов показали, что в Украине пока не найдены новые штаммы коронавируса.

По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники "Шарите". Мы отправляли 48 образцов. У нас нет "британского" штамма, по крайней мере, и также других штаммов.

Ао словам Степанова, Украина будет постоянно проверять образцы в немецкой клинике.

Сейчас снова отправляем. Это будет постоянный процесс, чтобы определить (новые штаммы коронавируса - ред.).

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