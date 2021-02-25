Украинские образцы проверили в Германии на новые штаммы коронавируса [ Редактировать ]
В четверг, 25 февраля, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о результатах проверки украинских образцов на наличие новых штаммов коронавируса. Об этом говорится в видео, опубликованном министром на странице в Facebook.
Проверку образцов делала лаборатория в немецкой клинике "Шарите".
Результаты проверки 48 украинских образцов показали, что в Украине пока не найдены новые штаммы коронавируса.
По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники "Шарите". Мы отправляли 48 образцов. У нас нет "британского" штамма, по крайней мере, и также других штаммов.
Ао словам Степанова, Украина будет постоянно проверять образцы в немецкой клинике.
Сейчас снова отправляем. Это будет постоянный процесс, чтобы определить (новые штаммы коронавируса - ред.).
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