В Киеве стартовала вакцинация [ Редактировать ]
Вакцинация от коронавируса началась в Киеве 25 февраля. Первым прививку получил заведующий больницы. Об этом сообщили в эфире одного из украинских телеканалов.
Заведующего отделением Александровской клинической больницы Алексея Куценко первого вакцинировали.
Он уже болел коронавирусом в ноябре.
Куценко рассказал, что чувствует себя хорошо после вакцинации.
Ранее сообщалось, что уже со среды, 24 февраля, в стране начнется вакцинация от коронавируса. На первом этапе будут прививать мобильные бригады. Читайте также, какие области первыми получат препарат.
Также мы писали о том, что Украину поделили на зоны карантина. В "зеленую" зону пока не попала ни одна область страны.
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