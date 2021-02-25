Вакцинация от коронавируса началась в Киеве 25 февраля. Первым прививку получил заведующий больницы. Об этом сообщили в эфире одного из украинских телеканалов.

Заведующего отделением Александровской клинической больницы Алексея Куценко первого вакцинировали.

Он уже болел коронавирусом в ноябре.

Куценко рассказал, что чувствует себя хорошо после вакцинации.

Ранее сообщалось, что уже со среды, 24 февраля, в стране начнется вакцинация от коронавируса. На первом этапе будут прививать мобильные бригады. Читайте также, какие области первыми получат препарат.

Также мы писали о том, что Украину поделили на зоны карантина. В "зеленую" зону пока не попала ни одна область страны.

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