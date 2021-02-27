В Киеве девушка наглоталсь таблеток после ссоры с парнем (видео) [ Редактировать ]
В Киеве 26-летняя девушка после ссоры с парнем наглоталась таблеток, чтобы покончить с собой. Пострадавшая заявила, что раньше у нее все было хорошо, но во время карантина ее дела ухудшились. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Стоит отметить, что после сигнала заявителя о случившемся, полицейские немедленно отправились на помощь.
Зайдя в помещение, патрульные Олеся Наталич и Даниил Сайков увидели на кровати беспомощную молодую женщину в полусознании. Рядом с ней лежали три пустые упаковки таблеток. Приведя ее в себя, полицейские провели потерпевшую в ванную комнату и помогли прочистить желудок
Важно, что до приезда врачей, инспекторы поддерживали разговор с пострадавшей, не давая ей уснуть.
Инспекторы передали пострадавшую врачам скорой помощи.
Как ранее сообщалось, в Умани случилось страшное происшествие. Так, две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.
Читайте также, в Киеве девочка выпрыгнула с 14 этажа и погибла на месте. Также в США 14-летняя TikTok-блогерша Клэр Миллер зарезала свою 19-летнюю сестру, прикованную к инвалидному креслу (девушка страдала от церебрального паралича).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 25 февраля, работники полиции нашли и задержали автомобили, на которых сегодня сбежала группа лиц, открывшая стрельбу в Голосеевском районе столицы
Коефіцієнт шкідливих речовин напередодні зранку становив 156 одиниць - це більш як втричі вище за норму
У Києві дівчинка та хлопчик в різних районах випали з вікон багатоповерхівок, а у Рівному хлопчика ледве не довели до самогубства - хто винен у цих трагедіях і чи можна було цьому запобігти?
Житель Дніпра у якого минулого літа правоохоронці помилково провели обшук подав позов до суду - з вимогою відшкодувати моральну і матеріальну шкоду
В пятницу, 26 февраля, в Киеве, в районе метро "Сырец" произошло ЧП