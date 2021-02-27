В Киеве 26-летняя девушка после ссоры с парнем наглоталась таблеток, чтобы покончить с собой. Пострадавшая заявила, что раньше у нее все было хорошо, но во время карантина ее дела ухудшились. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Стоит отметить, что после сигнала заявителя о случившемся, полицейские немедленно отправились на помощь.

Зайдя в помещение, патрульные Олеся Наталич и Даниил Сайков увидели на кровати беспомощную молодую женщину в полусознании. Рядом с ней лежали три пустые упаковки таблеток. Приведя ее в себя, полицейские провели потерпевшую в ванную комнату и помогли прочистить желудок

Важно, что до приезда врачей, инспекторы поддерживали разговор с пострадавшей, не давая ей уснуть.

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Инспекторы передали пострадавшую врачам скорой помощи.

Как ранее сообщалось, в Умани случилось страшное происшествие. Так, две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.

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