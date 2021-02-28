Десятки озброєних правоохоронців. Телекамери. Літак до Відня, який екстрено посадили в Борисполі. Арешт колишнього першого заступника керівника ПриватБанку. І пошуки крота серед своїх.

Цього тижня в Генпрокуратурі розгорілися майже шпигунські пристрасті. Усе почалося з того, що Ірина Венедиктова підписала підозри трьом колишнім топменеджерам ПриватБанку.

Ексголову правління Олександра Дубілета, його першого заступника Володимира Яценка та начальницю департаменту фін-менеджменту Олену Бичихіну підозрюють у зловживанні службовим становищем та махінаціях на 136 млн гривень. За словами генпрокурора, за кілька днів до націоналізації банку 2016, вони незаконно перерахували гроші одному з підприємств.

Того дня, коли Генпрокуратура висунула підозру, Володимир Яценко сідає на приватний літак у Дніпрі й вилітає до Відня. Але правоохоронці наказують пілоту розвернутись і посадити чартер у Борисполі. Тут Яценка затримують.

Вищий антикорупційний суд відправляє його в СІЗО. Утім, уже за кілька годин за екстопа Привату вносять заставу - 52 мільйони гривень, і він виходить на свободу. У самій ГПУ вже почали полювання на відьом. Шукають "крота", який міг попередити Яценка про затримання.