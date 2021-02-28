Володимир Зеленський наказав розробити стратегію деокупації Криму [ Редактировать ]
Озброєні військові без розпізнавальних знаків, яких згодом весь світ почне називати зеленими чоловічками.
Захоплення аеропортів, блокування українських військових частин та масова зрада офіцерів. А ще екстрені засідання РНБО. Спроби скликати терміновий Радбез ООН і просити допомогти у НАТО. 7 років тому в ці дні Україна втрачала Крим. Цього тижня про це вкотре говорив увесь світ.
Зокрема, президент США Джо Байден заявив, що Америка ніколи не визнає анексію півострова. А президент Володимир Зеленський наказав РНБО розробити реальну стратегію деокупації Криму та розвитку кримськотатарської мови.
Володимир Зеленський, Президент України:
Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграції півострова Крим, зокрема Уряду доручена організація та запуск Кримської платформи. А також заходи для розвитку і підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму. Я щиро вірю, що настане день, коли я з радістю зможу скасувати власний указ просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України.
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