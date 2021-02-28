Озброєні військові без розпізнавальних знаків, яких згодом весь світ почне називати зеленими чоловічками.

Захоплення аеропортів, блокування українських військових частин та масова зрада офіцерів. А ще екстрені засідання РНБО. Спроби скликати терміновий Радбез ООН і просити допомогти у НАТО. 7 років тому в ці дні Україна втрачала Крим. Цього тижня про це вкотре говорив увесь світ.

Зокрема, президент США Джо Байден заявив, що Америка ніколи не визнає анексію півострова. А президент Володимир Зеленський наказав РНБО розробити реальну стратегію деокупації Криму та розвитку кримськотатарської мови.

Володимир Зеленський, Президент України: