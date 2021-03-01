Эти источники питания будут предназначены для работы с космическими аппаратами и бурильными установками/ фото: infocar

Ученые из Японии работают над воплощением в жизнь проекта по созданию батареек, которые будут работать на протяжении сотни лет.

Таким образом, эти источники питания будут предназначены для работы с космическими аппаратами и бурильными установками. Батареи будут изготовлены из искусственных алмазов, а также изотопов углерода и никеля. Такие материалы позволят "вечным" батареям выдерживать высокие температуры, а так как период распада углерода равняется 5 тысячи годам, то источники энергии и могут выдавать такую мощность.

Отмечается, что получение изотопов углерода для создания таких аккумуляторов возможно из графитовых стержней, которые используют на АЭС. Электроды от алмазов вырабатывают электроэнергию за счет выделения радиоактивных веществ в изотопах. При этом, батареи имеют всего один, но очень существенных недостаток - очень низкую мощность.

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Кроме того, ученые из Бингемтонского университета в Нью-Йорке разработали концепт гибкого биоаккумулятора. Эластичная батарея подзаряжается от человеческого тепла и пота.

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