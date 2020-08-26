В США разработали "вечную" атомную батарейку со сроком службы 28 тыс. лет. Об этом пишет bagnet.org.

Так, американский стартап NDB (Nano Diamond Battery) сообщил об успешных лабораторных испытаниях двух прототипов так называемых бета-гальванических батарей (betavoltaic). Такие батарейки работают по принципу преобразования радиоактивного бета-излучения в электрический ток.

Утверждается, что разработка NDB не имеет себе равных и позволит "вечно" снабжать энергией абсолютно любое устройство: от носимых датчиков и смартфонов до самолетов и даже ракет.

Прототипы батарейки NDB прошли испытания в Ливерморской национальной лаборатории и Кавендишской лаборатории Кембриджского университета. Обе лаборатории подтвердили, что эффективность сбора заряда батарейкой Nano Diamond Battery достигла рекордных значений для так называемых "алмазных батарей" на основе синтетических алмазов.

Для человека и среды такие источники питания неопасные. Наружу излучение не выходит, а алмазная оболочка стержня служит гарантией от повреждений. Лишняя энергия, вырабатываемая батарейкой, будет накапливаться в буферной емкости. Разработчики предлагают для этого суперконденсатор, но накопителем может быть та же литийионная батарея.

"Представьте, смартфон больше не нужно будет заряжать. Он станет самозаряжающимся", - говорят разработчики.

Как сообщают в компании, с двумя крупными производителями достигнута договоренность о совместных "полевых" испытаниях батареи Nano Diamond Battery.

Ранее сообщалось, что в Китае создали "вечный" аккумулятор для Tesla.