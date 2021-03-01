Поставки воды в Крым: Аваков сделал заявление [ Редактировать ]
Поставки Украиной воды в оккупированный Крым невозможны до деоккупации полуострова. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью одному из телеканалов.
По словам Авакова, Украина 23 года справлялась с поставкой воды в Крым для нужд населения и прочих нужд. Он также добавил, что 80% воды на полуостров поставлялись именно по Крымскому каналу.
"Сейчас это не так. И у меня вопрос: мы должны поставлять воду для российских войск и развернутых ракет там? Мы должны нести за это ответственность? Или может есть какие-то обязательства Украины относительно этого? Не должна Украина поставлять воду в Крым, пока Крым не вернется в состав Украины", - подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что в Крыму заявили о полном высыхании двух водохранилищ, еще одно - на грани высыхания. Из-за дефицита воды на прошлой неделе Ялта и Алушта перешли на график подачи воды.
Также мы писали о том, что Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
С начала оккупации Россия проводит преступную политику колонизации и ассимиляции полуострова
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова презентовала ОБСЕ украинскую инициативу под названием Крымская платформа
Чорний список РНБО. Другу п'ятницю поспіль засідання Радбезу стає інформаційною бомбою. Цього тижня Рада національної безпеки та оборони вперше в історії України запровадила масштабні санкції
Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита
Глава держави доручив уряду організацію та запуск "Кримської платформи"
З дня окупації півострова Росія проводить злочинну політику колонізації: цілеспрямовано переслідує корінний народ - кримських татар, криміналізує всіх незгодних, і водночас посилено мілітаризує Крим, перетворюючи курортну зону України на російську військову базу