Деоккупация и реинтеграция Крыма: Зеленский подписал указ [ Редактировать ]
В пятницу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно отдельных мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.
Правительству поручено организацию и запуск "Крымской платформы", а также реализацию мероприятий по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей временно оккупированного Крыма.
Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить собственный указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины.
Также Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма обратился к жителям полуострова.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе анонсировали новые санкции против России. Также мы писали о том, что новая администрация США сделала заявление об аннексии Крыма.
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