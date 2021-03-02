Лауреат премии "Золотой глобус" (лучшая актриса в мини-сериале или телефильме) Аня Тейлор-Джой спрогнозировала возможность выхода второго сезона сериала "Ход королевы" ("The Queen's Gambit"). Об этом сообщает Comicbook.

Может быть. Мне не хотелось бы никого разочаровывать, но изначально создатели шоу просто об этом не думали (о втором сезоне - ред.) Это было как посадка деревьев в саду. Вы видите, как они растут и просто оставляете их в хорошем месте. Поэтому мы были искренне удивлены, когда люди сказали: "Где второй сезон?"

Драматический сериал "Ход королевы" был отмечен кинопремией "Золотой глобус" (лучший мини-сериал или телефильм) и стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix.

Сериал рассказывает о гениальной шахматистке Элизабет Хармон (Аня Тейлор-Джой) и ее пути к званию чемпиона мира. Бедная сиротка из Кентукки в детстве обнаруживает в себе талант к шахматам, при этом девочка страдает от психологических проблем и наркотической зависимости.

Шоу состоит из 7 серий, его премьера состоялась 23 октября 2020 года. Режиссером выступил Скотт Фрэнк (сериал Бесстыдники, фильмы "Логан", "Достать коротышку", "Особое мнение").

Роман Уолтера Тевиса "Ферзевой гамбит", по которому снят сериал, написан 37 лет назад. После оглушительного успеха шоу, книга возглавила список бестселлеров The New York Times. В Google поиск "Как играть в шахматы" поставил рекорд за 9 лет.

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