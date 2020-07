Стриминговый сервис Netflix представил список самых популярных сериалов собственного производства. При составлении рейтинга учитывалось количество просмотров за первые четыре недели с момента выхода фильмов.

Недавно Netflix изменил правила подсчета - теперь достаточно посмотреть ленту или сериал всего две минуты. Сервис утверждает, что новая методология измерения количества зрителей похожа на ту, которой пользуется YouTube для отслеживания количества просмотров, и New York Times оценивает самые популярные статьи сайта.

1. "Ведьмак" (The Witcher). Первый сезон фэнтези-проекта с Генри Кавиллом в главной роли, снятый по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, посмотрели 76 млн домохозяйств. Столько человек следили за шоу спустя четыре недели после его премьеры 20 декабря 2019 года. Второй сезон был анонсирован еще до премьеры первого.

2. "Бумажный дом" (La Casa de Papel). Четвертый сезон испанской криминальной драмы, снятой Алексом Пиной, посмотрели 65 млн зрителей в первые 28 дней после премьеры 3 апреля.

3. "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" (Tiger King: : Murder, Mayhem and Madness). Документалку о владельце частного зоопарка с дикими кошками Джо Экзотике посмотрели более 64 млн раз.

4. "Ты" (You). Второй сезон драматического триллера о навязчивом маньяке-преследователе посмотрели 54 млн человек. Сериал снят по одноименному роману Кэролайн Кепнес.

5. "Испытание соблазном" (Too Hot to Handle). Реалити-шоу собрало 51 млн зрителей. На райском побережье встречаются роскошные девушки и парни-красавцы. Чтобы выиграть главный приз в размере $100 тыс., им придется отказаться от секса.

6. "Я никогда не..." (Never Have I Ever). Эту комедию посмотрели 40 млн раз. В центре сюжета тяжелая жизнь Деви, американской школьницы индийского происхождения. Она хочет стать популярной, но ее друзья, семья и чувства только усложняют эту задачу.

7. "Космические войска" (Space Force). Главный герой сериала - генерал американской армии Марк Нэйрд, который мечтает возглавить ВВС США. Однако вместо этого он становится командующим Космическими силами. Теперь он должен начать освоение Луны и обеспечить Америке господство в космосе. Фантастическую комедию посмотрели 40 млн раз.

8. "Пол - это лава" (Floor is Lava). Первый сезон соревновательного шоу, снятого по мотивам детской игры, посмотрели 37 млн зрителей.

9. "Воспитывая Диона" (Raising Dion). История о темнокожей матери-одиночке Николь Риз, которая после гибели мужа растит малолетнего сына Диона, которій обладает широким набором сверхспособностей. Фантастический сериал набрал 32 млн просмотров.

10. "Слепая любовь" (Love is Blind). Телевизионный сериал, посвященный знакомствам в реальности. Реалити-шоу, больше похожее на социальный эксперимент, посмотрели 30 млн раз.

11. "Озарк" (Ozark). Финансовый консультант Марти Бёрд вместе с семьей вынужден тайно переехать в курортный городок Озарк штата Миссури. К неожиданному переезду главного героя вынудили крупные долги, и на новом месте он надеется поправить своё финансовое положение. Третий сезон криминальной драмы собрал 29 млн просмоотров.

12. "Корона" (The Crown). История королевы Елизаветы II с момента её свадьбы в 1947 году и до настоящего времени. Третий сезон серала, который получил два "Золотых глобуса", собрал 21 млн просмотров.

Кроме того, Netflix опубликовал рейтинг с подсчетом популярности по старой методологии, когда нужно было посмотреть 70% сериала.

1. Третий сезон "Очень странных дел" (64 млн).

2. Второй сезон "Академии "Амбрелла" (45 млн).

3. Третий сезон "Бумажного дом"» (44 млн).

4. Первый сезон "Ты" (40 млн).

5. Первый сезон "Полового воспитания" (40 млн).

Ранее Netflix представил список из десяти самых популярных оригинальных фильмов.