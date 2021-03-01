"Борат-2", "Душа" и "Ход королевой" получили "Золотой глобус" [ Редактировать ]
Источник: Golden Globe Awards
В США прошла 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения. Об этом сообщается на сайте Golden Globe Awards - голливудской Ассоциации иностранной прессы.
Лучшими фильмами кинокритики выбрали "Землю кочевников", "Борат-2", "Душу" и "Минари". Лучше сериалы - "Корона", "Шиттс-Крик" и "Ход королевой".
Лауреаты кинопремии "Золотой глобус":
- лучшая драма - "Земля кочевников";
- лучшая комедия или мюзикл - "Борат-2";
- лучший анимационный фильм - "Душа";
- лучший фильм на иностранном языке - "Минари";
- лучший актер в драматическом фильме - Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"; посмертно);
- лучшая актриса в драматическом фильме - Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей");
- лучший актер в комедии или мюзикле - Саша Барон Коэн ("Борат-2");
- лучшая актриса в комедии или мюзикле - Розамунд Пайк ("Аферистка");
- лучший актер второго плана - Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия");
- лучшая актриса второго плана - Джоди Фостер ("Мавританец");
- лучшая режиссура - Хлоя Чжао ("Земля кочевников");
- лучший сценарий - Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой");
- лучшая музыка к фильму - Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батисте ("Душа");
- лучшая песня - "Io si (Seen)" ("Вся жизнь впереди").
Лауреаты телепремии "Золотой глобус":
- лучший телевизионный сериал (драма) - "Корона";
- лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл) - "Шиттс-Крик";
- лучший мини-сериал или телефильм - "Ход королевой";
- лучший актер в драматическом телесериале - Джош О'Коннор ("Корона");
- лучшая актриса в драматическом телесериале - Эмма Коррин ("Корона");
- лучший актер в мюзикле или комедии - Джейсон Судейкис ("Тед Лассо");
- лучшая актриса в мюзикле или комедии - Кэтрин О'Хара ("Шиттс-Крик");
- лучший актер в мини-сериале или телефильме - Марк Руффало ("Я знаю, что это правда");
- лучшая актриса в мини-сериале или телефильме - Аня Тейлор-Джой ("Ход королевой");
- лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме - Джон Бойега ("Голос перемен");
- лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме - Джиллиан Андерсон ("Корона").
Ранее сообщалось, что организаторы "Оскара" объявили новые критерии для получения золотой статуэтки.
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