В США прошла 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения. Об этом сообщается на сайте Golden Globe Awards - голливудской Ассоциации иностранной прессы.

Лучшими фильмами кинокритики выбрали "Землю кочевников", "Борат-2", "Душу" и "Минари". Лучше сериалы - "Корона", "Шиттс-Крик" и "Ход королевой".

Лауреаты кинопремии "Золотой глобус":

лучшая драма - "Земля кочевников";

лучшая комедия или мюзикл - "Борат-2";

лучший анимационный фильм - "Душа";

лучший фильм на иностранном языке - "Минари";

лучший актер в драматическом фильме - Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"; посмертно);

лучшая актриса в драматическом фильме - Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей");

лучший актер в комедии или мюзикле - Саша Барон Коэн ("Борат-2");

лучшая актриса в комедии или мюзикле - Розамунд Пайк ("Аферистка");

лучший актер второго плана - Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия");

лучшая актриса второго плана - Джоди Фостер ("Мавританец");

лучшая режиссура - Хлоя Чжао ("Земля кочевников");

лучший сценарий - Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой");

лучшая музыка к фильму - Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батисте ("Душа");

лучшая песня - "Io si (Seen)" ("Вся жизнь впереди").

Лауреаты телепремии "Золотой глобус":

лучший телевизионный сериал (драма) - "Корона";

лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл) - "Шиттс-Крик";

лучший мини-сериал или телефильм - "Ход королевой";

лучший актер в драматическом телесериале - Джош О'Коннор ("Корона");

лучшая актриса в драматическом телесериале - Эмма Коррин ("Корона");

лучший актер в мюзикле или комедии - Джейсон Судейкис ("Тед Лассо");

лучшая актриса в мюзикле или комедии - Кэтрин О'Хара ("Шиттс-Крик");

лучший актер в мини-сериале или телефильме - Марк Руффало ("Я знаю, что это правда");

лучшая актриса в мини-сериале или телефильме - Аня Тейлор-Джой ("Ход королевой");

лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме - Джон Бойега ("Голос перемен");

лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме - Джиллиан Андерсон ("Корона").

Ранее сообщалось, что организаторы "Оскара" объявили новые критерии для получения золотой статуэтки.