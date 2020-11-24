Netflix назвал самый популярный минисериал (видео) [ Редактировать ]
Источник: Netflix
"Ход королевы" (The Queen's Gambit) стал самым популярным минисериалом в истории Netflix. Об этом сообщается в Twitter стримингового видеосервиса.
Рекордные 62 млн пользователей решили посмотреть "Ход королевы" за первые 28 дней, что сделало его самым популярным на сегодняшний день минисериалом.
Сериал также вошел в ТОП-10 в 92 странах. В 63 из них он находится на первом месте.
Роман "Ферзевой гамбит" по которому он снят, написанный 37 лет назад, возглавил список бестселлеров The New York Times. В Google поиск "Как играть в шахматы" поставил рекорд за 9 лет.
Драматический минисериал "Ход королевы" состоит из 7 серий, премьера состоялась 23 октября 2020 года. Он рассказывает о шахматном гении Бет Хармон и ее пути к званию чемпиона мира.
Бедная сиротка из Кентукки в детстве обнаруживает в себе талант к игре в шахматы, при этом девочка страдает от психологических проблем и наркотической зависимости.
Главную роль исполнила Аня Тейлор-Джой. Режиссером выступил Скотт Фрэнк.
Ранее "Подробности" писали о ТОП-12 самых популярных сериалов от Netflix.
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