Журналісти опозиційних телеканалів влаштували пікет під Маріїнським палацом [ Редактировать ]
На підтримку президента європейської Ради розраховують і журналісти закритих через санкції трьох телеканалів - Newsone, 112, та ZiK.
Представники медіа влаштували пікет під Маріїнським палацом, коли там Володимир Зеленський та Шарль Мішель проводили брифінг.
Хотіли з рук у руки передати голові Євроради лист-звернення про наступ на свободу слова. Але особистої зустрічі домогтися медійникам не вдалося. Тож документ відправити електронною поштою.
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