Ежегодно в Украине в последнее воскресенье марта происходит переход на летнее время. В ночь с 27 на 28 марта 2021 года, ровно в 3 часа, в Украине состоится переход на летнее время.

Для этого необходимо перевести стрелки часов на 1 час вперед.

Напомним, перевод стрелок часов в Украине делают дважды в год, начиная с 1996 года, когда Кабинет министров опубликовал постановление "О порядке исчисления времени на территории Украины". Переход на летнее время, соответственно, происходит в последнее воскресенье марта.

Процедура перевода часов уже более сотни лет будоражит разные страны, в том числе и Украину. Изначально главной целью перевода часов на летнее время называли экономию энергетических и топливных запасов страны за счет более рационального использования дневного света для бодрствования, труда и времяпровождения. Во многих странах летнее время так и называется - "daylight saving time" (DST) - т.е. время, сберегающее дневной свет.

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