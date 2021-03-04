В Киеве откроют Центр гуманного обращения с животными [ Редактировать ]
В столице появится межведомственный Центр гуманного обращения с животными. Такое решение приняли во время заседания Комиссии по вопросам защиты животных при Департаменте городского благоустройства.
В принятии решения участвовали директор Департамента Тимур Ткаченко, депутаты КГГА, владельцы крупнейших приютов для животных в Киеве, защитники животных, а также волонтеры.
Члены Комиссии единогласно поддержали решение о создании межведомственного Центра гуманного обращения с животными в городе Киеве при КГГА.
Отмечается, что основной целью, стоящая перед перед новоиспеченной структурой будет реакция на вызовы, а также решения проблем, возникающих из-за небрежного и жестокого обращение с животными.
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Кроме того, в Киеве массово травят собак. В Гидропарке с разницей в несколько дней умерло трое животных, а зоозащитники и владельцы четвероногих подозревают, что собак отравили доґхантеры.
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