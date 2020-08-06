В Запорожье живодеры снимали порно с замученными животными [ Редактировать ]
В селе Вольнянского района Запорожской области полиция задержала группу людей, которые убивали и пытали животных, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети. Об этом сообщили в Telegram-канале "Это Запорожье".
Возглавлял группу 52-летний мужчина. В нее входили также его жена и 24-летняя женщина. Живодеры снимали порноролики с обездвиженными животными.
Отмечается, что последняя была главной актрисой в роликах, которые загружали в социальную сеть "ВКонтакте", а также продавали.
Во время обысков по месту жительства фигурантов во дворе нашли много фрагментов тел животных. На преступников вышли полицейские из отдела киберпреступлений.
Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
"Правоохранители установили причастную к созданию и распространению порнографических материалов. Ею оказалась 24-летняя местная жительница. Она выкладывала на свою страницу в социальных сетях, доступ к которым запрещен на территории Украины, откровенные фото порнографического характера", - говорится в сообщении полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали сутенера из СБУ, который "крышевал" проституток.
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