В поселке Октябрьский Пермского края произошла трагедия. Школьник зверски убил родителей и 13-летнюю сестру из-за того, что не хотел идти в школу. После содеянного 16-летний подросток собрал вещи и подался в бега.

По предварительной информации, всех родственников юноша убил топором, нанеся множественные удары. Затем он скрылся на такси за пределы Пермского края. Правоохранители обнаружили дома тела убитых и пустой сейф.

​В полиции сообщили, что подростка задержали в хостеле, где тот остановился в Екатеринбурге. После этого сотрудники уголовного розыска доставили его в отделение полиции. Сейчас же его везут в следственное управление СКР по Пермскому краю.

Знакомая семьи отметила, что дочь Горбуновых была способной девочкой и училась в шестом классе. Сын учился в 10-м классе и хорошо играл на гитаре.

"Был очень серьезным, целеустремленным и осознанным мальчиком. Очень хорошо учился в школе. Во всем помогал матери, как истинный мужчина был ей поддержкой. За сестренкой всегда присматривал, если она задерживалась в нашем дворе, приходил, забирал ее домой", - поделилась женщина.

Расследование уголовного дела продолжается. Уже назначили судебно-медицинские, химическую, генетическую, биологическую, дактилоскопическую, медико-криминалистическую, трасологическую экспертизы. Сотрудники правоохранительных органов допросили менее 175 свидетелей.

"Изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, осмотрен компьютер, получена детализация электронных соединений абонентов. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей", - уточняет СКР.

Ранее сообщалось, что в Киеве теща зарезала зятя, а дочь помогала заметать следы.