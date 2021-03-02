В Киеве теща зарезала зятя, а дочь помогала заметать следы (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Оперативники задержали в Киеве женщину, которая убила своего зятя и пыталась скрыть свою причастность к преступлению. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
В полицию обратились медики, которые сообщили, что в квартире на проспекте Любомира Гузара от ножевого ранения скончался 33-летний мужчина. На место происшествия выехали наряды патрульных полицейских и следственно-оперативные группы.
Следователи взяли показания у 29-летней супруги умершего и его 49-летней тещи. Женщины утверждали, что мужчина вернулся домой, пожаловался на плохое самочувствие и прилег. Жена вызвала скорую помощь. Врачи пытались откачать потерявшего сознание мужчину, однако констатировали его смерть. При осмотре тела медики обнаружили ножевое ранение в живот.
Правоохранители заметили различия в показаниях вдовы и ее матери. Тещу попросили еще раз рассказать, что же произошло на самом деле. Сначала женщина всячески отрицала свою причастность к смерти зятя, но потом призналась, что между ними возник конфликт. Ослепленная эмоциями, она пырнула родственника кухонным ножом.
Женщину задержали, полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве "накрыли" сеть борделей.
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