В ДТП в Турции пострадали граждане Украины Людмила Лавренова и Елена Харченко Источник: Akit

Две гражданки Украины пострадали в страшном ДТП в турецкой провинции Алания недалеко от Антальи. Об этом сообщает местное издание Akit.

Авария произошла в воскресенье, 28 февраля, около 18:30 в сельской местности. Легковой автомобиль типа пикап вылетел с дороги и упал с обрыва высотой около 50 метров.

Пострадал водитель и четверо пассажиров, в числе которых были две гражданки Украины. Пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как тяжелое.

Турецкая пресса сообщает имена украинок: Людмила Лавренова и Елена Харченко.

Полиция начала расследование, по предварительным данным, водитель пикапа не справился с управлением на скользкой гравийной дороге.

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