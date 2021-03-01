Упали с 50-метрового обрыва: две украинки пострадали в жутком ДТП в Турции (видео) [ Редактировать ]
Источник: Akit
Две гражданки Украины пострадали в страшном ДТП в турецкой провинции Алания недалеко от Антальи. Об этом сообщает местное издание Akit.
Авария произошла в воскресенье, 28 февраля, около 18:30 в сельской местности. Легковой автомобиль типа пикап вылетел с дороги и упал с обрыва высотой около 50 метров.
Пострадал водитель и четверо пассажиров, в числе которых были две гражданки Украины. Пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как тяжелое.
Турецкая пресса сообщает имена украинок: Людмила Лавренова и Елена Харченко.
Полиция начала расследование, по предварительным данным, водитель пикапа не справился с управлением на скользкой гравийной дороге.
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