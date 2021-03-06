Політична кар'єра не завадить меценатству, - про це на брифінгу заявила журналістка і громадська діячка Оксана Марченко, коментуючи свій вступ до "Опозиційної платформи - За життя".

Оксана Марченко, журналістка, громадська діячка:

Я уважно прочитала усе, що вони декларують, і мені насправді здається, що це зараз ті кроки, які нагальні, які потрібні аби щось змінити. І як зупинити це жахливе "українське піке". Тому, розділяючи це, я зараз буду посильно займатися там програмами. Але все залишається, усі починання, уся благодійність.